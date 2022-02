Sanremo 2022: scaletta e ospiti della seconda serata

Dopo il successo della puntata inaugurale della 72esima edizione del Festival di Sanremo, nella serata di oggi mercoledì 2 febbraio, la gara prosegue con i nomi degli altri 13 artisti. Anche in questa occasione, gli inediti in gara verranno votati, in maniera disgiunta, dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio) e a fine serata potremo quindi scoprire la seconda classifica del festival.

La scaletta per la seconda serata di Sanremo 2022

Durante la conferenza stampa di questa mattina, è stato annunciato l’ordine di esibizione dei cantanti in gara. Ecco di seguito la scaletta ufficiale:

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Le Vibrazioni – Tantissimo

Emma – Ogni volta è così

Matteo Romano – Virale

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Ditonellapiega e Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Fabrizio Moro – Sei tu

Tananai – Sesso occasionale

Irama – Ovunque sarai

Aka7even – Perfetta così

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Gli ospiti della seconda serata

Ad animare la messa in scena al fianco del Direttore Artistico Amadeus, come di consueto ospiti, co-conduttori e co-conduttrici. Ci sarà la giovanissima attrice di origini italo-senegalesi Lorena Monroe Cesarini, che i più avranno già riconosciuto per il ruolo di Isabel nella serie televisiva italiana Suburra, in onda su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Molta attesa per la comicità tutta italiana portata in scena dalla verve di Checco Zalone, da settimane tra i super-ospiti più attesi in Liguria.

A calcare il palco dell’Ariston come super ospite ci sarà Laura Pausini, per presentare il nuovo inedito “Scatola”– scritto con Madame – e l’imminente arrivo del primo film a lei dedicato, Laura Pausini – Piacere di conoscerti. L’occasione perfetta, per Amadeus e l’Italia intera per celebrare i recenti successi globali della cantante romagnola.

Accanto a lei Ermal Meta che si esibirà, seguito dalla conduzione di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, dal palco allestito sulla nave Costa Toscana ormeggiata in rada.