“Tocca a noi- Musica per la Pace”: un concerto per sostenere la guerra in Ucraina

In piazza Maggiore, a Bologna, concerto per la pace in Ucraina.

L’idea è partita da un tweet di La Rappresentante di Lista, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, approvata da Save The Children. Vari artisti hanno partecipato a “Tocca a noi- Musica per la Pace”.

I due cantanti che hanno iniziato questo progetto dichiarano: “Il primo germe nasce non su twitter ma durante una manifestazione a Milano, erano i primi giorni della guerra in Ucraina: incontriamo un amico e iniziamo a parlare di cosa stava accadendo, poi riceviamo messaggi dal confine da una persona che è andata a recuperare famiglie. Ci guardiamo: siamo musicisti, cosa possiamo fare? Facciamo un concerto, ci diciamo, e parte una call, ci conosciamo tra noi e dunque le connessioni per qualcosa di più grande e che serve devono esserci”.

“La musica trasmette la responsabilità di salire su un palco e di essere ascoltato. Le parole devono avere un senso, un artista è le antenne del grillo nella società, intercetta un poco prima le crisi. Abbiamo chiamato chi poteva aiutarci, a partire dalla nostra etichetta. Bologna è stata la prima città a proporsi, è una città che ha una storia e ha idee. Se il Papa andasse a Kiev noi siamo pronti a accompagnarlo: farsi portatore di pace è il suo ruolo, lui costruisce ponti”.

“Abbiamo scelto “Ciao Ciao” perché oggi ha ancora più valore e “Resistere” che abbiamo scritto nel 2020 ed è uscita 21 e ci siamo detti perché non non ci mettiamo no armi no guerra no violenza? Da millenni l’uomo si fa la guerra ma mai è umano. Da fine maggio finalmente potremmo portare i nostri messaggi in tour”. Concludono gli artisti.