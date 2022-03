Ucraina: esplosioni su Kiev. Proseguono i tentativi di negoziati

A Kiev colpito un edificio all’alba. Diversi spari in tutta la città hanno svegliato gli abitanti che stanno vivendo una situazione terribile da ormai diversi giorni.

Un palazzo di dieci piani è andato in fiamme. Non si conoscono ancora i morti, ma sembra che le persone fossero già fuggite per l’allarme anti aereo suonato poco prima.

Oggi, ventesimo giorno di guerra, ci saranno nuovi tentativi di negoziati tra Russia e Ucraina. Kiev chiede il “cessate il fuoco”. La Cina sembra preoccuparsi della grave crisi umanitaria e le conseguenze sui civili.

Zelensky, presidente ucraino, vuole ampliare la legge marziale per un altro mese. Intanto, sul sito del governo, si raccoglie denaro per aiutare la popolazione.

Il presidente ha affermato: “In 19 giorni l’esercito russo ha avuto più soldati morti che nelle due sanguinose guerre in Cecenia. Vi offro una scelta: a nome del popolo ucraino, vi diamo la possibilità di vivere. Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità. Il modo in cui non siete stati trattati dal vostro esercito. E il modo in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente. Scegliete“.

“Sono grato a quei russi che non smettono di cercare di divulgare la verità, che stanno lottando contro la disinformazione e raccontano fatti reali ai loro amici e alle loro famiglie. Personalmente sono grato a quella donna che è andata nello studio di Channel One con un cartello contro la guerra“. Zelensky si riferisce a Maria Ovsiannikova, arrestata in Russia, che cerca di divulgare la verità sulla guerra in Ucraina.

Una nota del governo polacco dichiara che oggi i leader di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia “andranno oggi a Kiev come rappresentanti del Consiglio europeo, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Chmygal. Lo scopo della visita è confermare l’inequivocabile sostegno dell’intera Unione Europea alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina e presentare un ampio pacchetto di sostegno allo Stato e alla società ucraini“.