Zes unica Sud, Nocera: “Strumento fondamentale per attrarre nei nostri territori imprese ed investimenti”

“Sento parlare dai nostri politici di una zona Zes unica per le regioni del sud Italia, sarebbe una manna dal cielo per il Mezzogiorno. È uno strumento fondamentale per sburocratizzare le procedure, per avere agevolazioni fiscali e contributive, per semplificare le autorizzazioni, e di conseguenza per attrarre nei nostri territori imprese e investimenti”. Così, in una nota, il fondatore della Nocera Consulting SpA, società di consulenza specializzata in finanza agevolata, con più di mille domande accettate per il bando per le start up di Invitalia Spa «Io resto al Sud», leader assoluto in Italia nel settore, Raffaele Nocera.

“Con una Zona economica speciale unica per tutto il Sud – sottolinea – che andrebbe a superare le attuali otto mini realtà, coinvolgendo per intero Calabria, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia e Sardegna, si avrebbe più forza, maggior peso, un reale coordinamento e migliori opportunità per competere e sviluppare il nostro contesto territoriale. Spero davvero che si raggiunga questo traguardo”, conclude Nocera.