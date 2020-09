007, licenza di bere: arriva il rum di James Bond

Non sappiamo ancora se nel prossimo film offrirà un “Mojito” a una fanciulla, come con Halle Berry in una delle scene più iconiche de “La morte può attendere” (2002), ma di una cosa possiamo essere sicuri: appassionato di distillati e cocktail, anche in No time to die, in uscita a novembre 2020 dopo una serie di rinvii, James Bond non si farà mancare la compagnia di un buon bicchiere. Che sia un Martini Cocktail – “agitato, non mescolato” – o altro, lo scopriremo solo quando si accenderà il grande schermo e Daniel Craig vestirà per l’ultima volta i panni dell’agente segreto più famoso del mondo. Nel frattempo, possiamo però concederci la gioia di “007 – Fine Jamaican Rum“, l’edizione limitata che Chris Blackwell ha dedicato al 25° film della saga.

L’annuncio del contratto con il franchise dei film ha scatenato un’ondata di gioia ed entusiasmo tra i fan tanto del film quanto di Blackwell. Il proprietario dell’omonima casa di produzione di Rum, infatti, non solo è famoso per avere la sua stella sulla Rock&Roll Halle of Fame e per aver scoperto Bob Marley, ma anche per essere uno dei più appassionati fan dell’agente al servizio di Sua Maestà. Proprietario dell’ex residenza di Ian Fleming GoldenEye (il nome vi ricorda qualcosa?), Blackwell ha più volte dichiarato quanto Bond abbia significato per lui. “E’ stato una parte importante della mia vita – ha raccontato in alcune interviste – dai miei pranzi d’infanzia con Ian Fleming all’essere uno scout di location nel primo film, Dr. No (1962). È stato un piacere lavorare a fianco della produzione di No Time To Die in Jamaica e un onore fornire il nostro rum per le scene ambientate nella casa di James Bond. E’ stato come chiudere il cerchio di questa relazione molto speciale”.

Dal set del film alle case di tutti noi. L’edizione speciale 007 verrà venduta in bottiglie nere, opache ed eleganti da 750ml, a un prezzo medio consigliato di 35 euro. A rendere l’acquisto ancora più speciale, il QR code presente sulla retro etichetta, che regalerà agli acquirenti un’esperienza in realtà aumentata; scannerizzandolo con il proprio smartphone, si potrà assistere al racconto di aneddoti, playlist, ricette di cocktail e molto altro dalla viva voce di Chris Blackwell. Nel bicchiere invece, un rum dal colore dell’oro colato scuro, fatto con un’antica ricetta di famiglia, che al naso si rivela con sentori avvolgenti e sensuali di melassa e zucchero di canna. Il palato è dolce, come quello di tutti i rum provenienti da questa terra allegra, fatto di vaniglia, caramello e i più golosi potranno trovarci anche un pizzico di marshmallow. Il finale, spettacolare e unico, è piccante. Un rum “che celebra la Giamaica – conclude Blackwell – le mie amicizie e anche la mia eredità di famiglia”