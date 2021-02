11 febbraio giornata internazionale delle donne nella scienza. Deloitte: “il Covid ha fatto comprendere l’importanza della ricerca. Ora bisogna investire di più su donne e scienza”

Secondo la ricerca della Fondazione Deloitte un’azienda su quattro non trova i profili professionali Stem di cui ha bisogno. E sono ancora meno le donne impiegate in questo ambito. Un grande paradosso, in un Paese con un tasso di disoccupazione femminile elevatissimo e un b isogno crescente di competenze tecniche e scientifiche.

Una celebrazione mondiale per portare i riflettori sull’importanza dell’inclusione delle ragazze nei percorsi di studio e lavoro di ambito tecnico-scientifico. Un terreno su cui l’Italia può crescere molto: solo un quarto degli iscritti a facoltà Stem oggi è donna. E solo il 27% del totale degli universitari italiani è impegnato in percorsi di studio in questi settori.