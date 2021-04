Carbonara day: esiste la ricetta perfetta?

Oggi, 6 Aprile è il Carbonara Day: un giorno tutto dedicato alla regina delle regine, un primo piatto povero ma ricco di sapore, capace di sorprendere anche i palati più raffinati. Ebbene sì, sto parlando proprio di lei: la carbonara.

Questa pasta è così famosa ormai, da meritare un giorno tutto per sè. Oggi, infatti, gli chef e chiunque è appassionato di cucina dedica un pò del suo tempo per preparare quella che è la ricetta perfetta. Purtroppo, causa covid-19 e la chiusura a seconda delle zone dei vari ristoranti, non ci potranno essere tavole imbandite o serate a tema organizzate per questa speciale ricorrenza.

Allora che si fa? I festeggiamenti si sposteranno sui social per celebrare questa gustosa giornata. E quindi tutti pronti con le forchette perchè chef, food blogger e cuochi amatoriali sono pronti a mostrare la loro ricetta del piatto tipico della tradizione romana. Questo evento è davvero importante, basta dare una sbirciatina su Instagram per vedere che l’hashtag #Carbonara ha raggiunto quasi il milione e mezzo di post, mentre #CarbonaraDay ha superato i 60mila.

L’evento del Carbonara Day è stato ideato cinque anni fa da Unione Italiana Food, e viene supportato da IPO – International Pasta Organisation. Si tratta di un appuntamento imperdibile con un immenso banchetto virtuale che ha raggiunto nelle ultime 5 edizioni una platea di 1 miliardo di persone. Si incontrano chef di alto livello, cuochi amatoriali, food influencer e tutti gli amanti della pasta cimentandosi con le loro ricette della carbonara.

L’evento del 2021 comincerà alle 10 del mattino con live twitting, mentre alle 12 partirà la diretta social su Instagram, Facebook e Twitter di WeLovePasta. Come partecipare? Seguendo gli hashtag #CarbonaraDay e #MyCarbonara.

Vi state chiedendo perchè il tema del CarbonaraDay di quest’anno sia My Carbonara?

Ebbene bisogna dire che questo piatto seppure semplice e genuino è da sempre fonte di grandi critiche. Esistono i puristi che ammettono solo pasta, guanciale, pecorino, uovo e pepe e gli innovatori che invece amano reinterpretare la ricetta classica.

Non esiste la carbonara perfetta, ma quella “perfetta per me” da qui il tema #MyCarbonara.

Una BUONA e CLASSICA carbonara è data da pochi elementi e di qualità.

Il guanciale. È l’elemento croccante, e il suo grasso dà incisività al piatto. Attenzione: va trattato con cura. Se vi piace più sapido tagliatelo a strisce sottili, se preferite che resti morbido internamente fate dei dadini. Il consiglio è di farlo rosolare lentamente in padella in modo che il suo grasso si sciogli per bene e possa essere poi scolato, il grasso deve essere scolato e amalgamato in parte a uova e formaggio. L’ERRORE DA NON FARE MAI: rosolare il guanciale con l’olio, perché il suo grasso naturale è già abbastanza e dopo il tutto risulterebbe troppo unto.

L’uovo. Bisogna calcolarne uno a testa. A discrezione si usano o solo il tuorlo o solo l’albume, oppure si trova una via di mezzo (cioè un uovo intero ogni tre tuorli).

Il formaggio. C’è chi sostiene che una vera carbonara è fatta solo con il percorino romano. In realtà, il suo sapore così deciso viene spesso reso più morbido con un mix di altri formaggi. C’è anche chi preferisce mettere solo Grana: De Gustibus.

La pasta. Per quanto riguarda la pasta, valgono tutte le scuole di pensiero: che sia lunga o corta va bene. Bisogna però sapere che la pasta lunga (spaghetti) viene avvolta dal condimento, mentre formati corti come i rigatoni lo catturano, con un sapore complessivamente più incisivo. L’ERRORE DA NON FARE MAI: l’unica pasta che non va mai e poi mai usata per la carbonara è quella all’uovo (ce n’è già abbastanza nella ricetta).