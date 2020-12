E’ arrivato il burro di arachidi aromatizzato alla Burrobirra di Harry Potter

Fan di Harry Potter gioite, è arrivato il burro di arachidi aromatizzato alla burrobirra e noi non vediamo l’ora di assaggiarla. La saga di Harry Potter ci ha fatto scoprire un mondo magico a sconosciuto fatto di Nimbus 2000, passaporte, strillettere, pietre filosofali e giratempo, tutti oggetti questi che con gli anni, guardando e riguardando i vari film di Harry Potter (ovvero Harry Potter E La Pietra Filosofale, Harry Potter E La Camera Dei Segreti, Harry Potter E Il Prigioniero Di Azkaban, Harry Potter E Il Calice Di Fuoco, Harry Potter E l’Ordine della Fenice, Harry Potter E Il Principe Mezzosangue, Harry Potter E I Doni Della Morte – Parte 1 e Harry Potter E I Doni Della Morte – Parte 2), abbiamo imparato a conoscere scoprendo ogni loro segreto.

Questo però purtroppo non si può dire anche della mitica burrobirra, la bevanda che Harry, Ron, Hermione e tutti gli altri personaggi di Harry Potter (Lord Voldemort escluso naturalmente) bevono con entusiasmo dai loro boccali traboccanti ogni qualvolta capito loro l’occasione.

Dai ammettilo, guardando sorseggiare a Potter e compagni questa strana bibita quante volte ti sei ritrovata a pensare “Cavolo una bella burrobirra me la farei anche io! Già ma…che gusto ha?”. Ecco, da oggi la tua curiosità può finalmente trovare una risposta grazie a questo spettacolare burro di arachidi aromatizzato alla burrobirra, da spalmare sopra a un toast o a un frollino appena sfornato, immaginandoti anche se solo per un istante di essere a fare colazione nella sala grande di Hogwarts (naturalmente tra i Grifondoro, sia chiaro), tra un ripasso della lezione di pozioni e un’occhiataccia di Draco Malfoy. Ci potrebbe essere un modo migliore per portare un po’ di magia nei tuoi pasti babbani?

Prodotto da Nerdy Nuts e in vendita per sole 12,99 sterline, questo speciale burro di arachidi è caratterizzato da scaglie di caramello al rum e burro mantecato al caramello dolce (sulla carta sembra essere una delle cose più buone che esistono sulla terra) e può essere perfetto sia mangiato da solo a cucchiaiate così come spalmato sul pane o, in alternativa, venire utilizzato come sostituto di qualsiasi ricetta che richieda l’utilizzo del burro d’arachidi. Se stai iniziando a sognare di veder presto comparire sugli scaffali del supermercato il Butter Beer Peanut Butter sappi che purtroppo (o meglio, per fortuna) l’azienda che lo produce è molto piccola e la crema dedicata al mondo di Harry Potter viene realizzata solo su ordinazione poiché al suo interno non vengono utilizzati conservanti, quindi possiamo dire che il barattolo che acquisti nello shop online è stato realizzato appositamente per te. Oh sì, tutto questo non è meraviglioso (e potrebbe anche essere un ottimo regalo di Natale per la tua BFF potteriana)!