Coronavirus, Moderna annuncia ritardi nelle consegne dei vaccini. Ema: ricevuta richiesta autorizzazione da Johnson & Johnson

L’Unione europea fa sapere che Moderna ha annunciato ritardi nelle consegne dei vaccini, mentre i contagi a livello mondiale sono dimezzati: da oltre cinque milioni nel periodo 4-10 gennaio a 2,6 milioni tra l’8 e il 14 febbraio. Intanto l’Agenzia europea per il farmaco ha ricevuto la richiesta di autorizzazione per il vaccino anti-Covid sviluppato da Johnson & Johnson.

“Di chi non vuole vaccinarsi penso che ci sia molta ignoranza. Poi ciascuno ragiona con la sua testa ed + libero di farlo come vuole, non dobbiamo mica essere tutti d’accordo. Ma io oggi sono molto contenta di essere qui”. Parola di Franca Gazzotti, 85 anni compiuti da due mesi, la prima vaccinata al coronavirus degli over 85 a Bologna nella casa della salute “Navile”. Dopo le prime prenotazioni, da oggi si parte con le somministrazioni agli over 85 in tutta la Regione. A Bologna oggi vengono vaccinate 750 persone nell’area metropolitana e da domani si procede al ritmo di 1.100 somministrazioni al giorno.

Intanto, In Italia si sono registrati 10.386 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 274.019 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 3,8% (-0,3% in 24 ore). Il numero dei morti è salito a 94.171, con altri 336 decessi. In calo ricoveri (-52) e terapie intensive (-15). La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è la Lombardia (1.696). Sopra i mille anche la Campania (1.135).