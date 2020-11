Dove nascono le mele Pink Lady

Attenta a preservare la Natura e il tessuto sociale, Pink Lady® ha uno sguardo fortemente orientato al futuro e, quando si tratta di accogliere nuovi frutticoltori, viene data la precedenza ai giovani agricoltori che desiderano insediarsi. In un contesto prevalentemente maschile, è anche una filiera che incoraggia l’imprenditoria femminile.

“Le donne hanno un ruolo importante, sanno dare più valore all’ambiente, alla natura e alla salute della famiglia. Nelle aziende agricole in cui non ci sono donne, la mancanza si vede subito” ci racconta Brigitte, facendo riferimento a quelle attenzioni tipicamente femminili che in un frutteto Pink Lady® possono fare la differenza. La maturazione lenta e delicata di queste mele, infatti, richiede uno specifico know-how e un lavoro particolarmente attento e di precisione. La colorazione della buccia, la circonferenza e la forma tondeggiante sono solo alcuni dei tanti parametri da osservare per essere certi di coglierle al momento giusto, facendo da 3 a 5 passaggi nel frutteto per portare a termine il raccolto. Sono anche le prime a fiorire e le ultime a essere raccolte, restando sull’albero ben sette mesi per sviluppare la loro piena ricchezza aromatica. “…ma noi donne sappiamo aspettare anche nove mesi la gioia di vedere finalmente il nostro bambino, per cui siamo preparate all’attesa” dice ridendo Brigitte.

La formazione è il primo requisito per lavorare in questo settore. “È fondamentale frequentare la giusta scuola professionale prima di intraprendere un lavoro come questo” conferma Brigitte, ma non basta. “Ci vuole passione per la natura e per il lavoro all’aria aperta. Si lavora con qualcosa di vivo, che regala tante soddisfazioni: già in primavera, con il sole e le prime fioriture, da un’energia senza uguali. Ma bisogna anche essere preparate a metterci il massimo impegno, tutto l’anno e 7 giorni su 7, perché la natura non si mette in pausa!”.