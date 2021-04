È morto il principe Filippo di Edimburgo, il consorte della regina Elisabetta

Alla veneranda età di 99 anni è deceduto il Principe Filippo, ad annunciare la morte avvenuta all’interno del Castello di Windsor è stata proprio la moglie, la regina Elisabetta.

‘’Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor. La famiglia reale si unisce alle persone di tutto il mondo in lutto per la sua perdita’’. Queste le parole del comunicato ufficiale che annunciano il fatto. Il principe Filippo aveva trascorso 28 giorni in ospedale, a causa di un’infezione non meglio specificata e di un intervento al cuore andato poi per il meglio. Le dimissioni dal King Edward VII’s Hospital di Londra sono avvenute lo scorso 16 Marzo.

Filippo è nato a Corfù, ed era dalla nascita erede al trono di Grecia e Danimarca. Il 20 Settembre del 1947 ha sposato la regina, che sarebbe stata sua compagna per i successivi 70, e quindi per il resto della sua vita. Insieme hanno avuto quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Filippo era stato esiliato a 10 mesi, e dall’età di 10 anni non aveva più una casa. Al suo ingresso nella famiglia reale britannica, le sue quattro sorelle erano tutte sposate con principi tedeschi, alcuni dei quali nazisti convinti. Molto legato alla carriera militare, Filippo l’ha dovuta sacrificare per ricoprire al meglio il ruolo di principe consorte. La coppia ha infatti attraversato un secolo, e vissuto diverse generazioni, passando dalle foto in bianco e nero ai colori, dai telefoni fissi agli smartphone. Hanno visitato ogni angolo delle ex colonie e non solo, incontrato i leader più importanti del pianeta, preso parte a qualsiasi tipo di inaugurazione o evento sportivo. Hanno affrontato insieme i divorzi sempre molto chiacchierati dei figli, la morte, nel 1997, della principessa Diana, e l’evoluzione di una nazione.

Nonostante alcuni dissidi che inevitabilmente possono accadere in una coppia (primo fra tutti l’impossibilità di ereditare il cognome ai propri figli), la sua devozione verso la regina era assoluta, descrivendola a un giornalista come ‘’l’equilibrio che mantiene il paese’’.

Il duca e la duchessa di Cornovaglia si sono sposati nel 2005 e oggi avrebbero festeggiato i 16 anni di matrimonio. Alla fine di marzo, Carlo e Camilla sono stati in Grecia, primo viaggio all’estero dopo la pausa per la pandemia da coronavirus, e il principe del Galles aveva ricordato il padre, durante una cena ufficiale: “La Grecia è la terra di mio nonno e dove è nato mio padre quasi cento anni fa“.

A soffrire la scomparsa del principe è anche lo sport. Per tutta la sua vita Filippo è stato amante del cricket. Ha consegnato il trofeo di Lord’s Taverners ai campioni inglesi per 43 anni, fino all’anno del suo ritiro dalla scena pubblica, nel 2017. “La sua passione per il gioco che tutti amiamo era ben nota“, ha detto il presidente Ian Watmore. ”Gli dobbiamo un grande debito per il suo sostegno e la sua passione. Infatti, prima della partita di oggi il Leicestershire County Cricket Club ha effettuato due minuti di silenzio in sua memoria.

Filippo, ricorda la stampa britannica, usava definirsi un nobile “con nessun merito particolare”, tuttavia viene oggi ricordato per essere stato la “salda figura al fianco della regina Elisabetta” e per aver contribuito a “modernizzare la monarchia“, come evidenzia il Guardian.

‘’Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina“. Ha detto il premier britannico Boris Johnson parlando fuori da Downing Street. “Come nazione e come Regno ringraziamo la straordinaria figura e il lavoro” del principe Filippo, ha detto ancora il premier definendolo “un amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso”.

«Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a cent’anni», aveva detto Filippo quando la regina Madre arrivò nel 2000 al secolo di vita. Aggiungendo: «Sto già cadendo a pezzi adesso». Parole dettate da una grande ironia, ma in questo caso, la migliore ironia è stata dalla parte della sorte.

Nelle ultime ore si parlava dei funerali e di come sarebbero stati. Ecco, niente funerali di Stato per il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta scomparso a quasi 100 anni di età. Lo riferiscono fonti di palazzo alla Bbc, precisando che la cerimonia sarà di natura privata, pur con gli onori del caso, «nel rispetto delle consuetudini e delle volontà» del defunto.