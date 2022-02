Festival di Sanremo 2022: scaletta e ospiti della quarta serata

In scena questa sera la penultima serata del Festival di Sanremo 2022. La serata cosiddetta “serata delle cover” è un appuntamento imperdibile legato ormai da qualche anno alla celebrazione della musica del passato. Questa sera sul palco dell’Ariston saranno celebrati alcuni dei più grandi successi della musica nazionale e internazionale.

Prevista l’esibizione di tutti i 25 cantanti in gara, molti dei quali duetteranno sul palco in compagnia di un nome prestigioso invitato in qualità di ospite. La quarta serata della settimana sanremese sarà dunque un grande show che porterà all’Ariston, per una notte memorabile, tanti personaggi noti del mondo della musica. Ad affiancare Amadeus nella conduzione ci sarà l’attrice Maria Chiara Giannetta nota agli spettatori per i ruoli di Anna Olivieri in Don Matteo e Blanca Ferrando in Blanca.

Nella quarta e nella quinta serata (la finale), la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno come unica componente. Voterà anche il pubblico, tramite Televoto, e la Giuria “Demoscopica 1000”. Il peso percentuale di questi voti sarà del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del 33% per la “Demoscopica 1000.

Al termine della serata verrà comunicato il podio dei duetti, e verrà data la nuova classifica finale (che terrà conto della media tra le percentuali complessive di voto ottenute in questa serata e dei risultati delle precedenti serate).

La scaletta della quarta serata del Festival

Ecco la scaletta della serata cover con i cantanti e gli ospiti attesi per i duetti:

Le vibrazioni – Live and let die (di Paul McCartney) con Sofia and The Giants

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (di Caterina Caselli)

Michele Bravi – Io vorrei, non vorrei ma se vuoi (di Lucio Battisti)

Massimo Ranieri – Anna verrà (di Pino Daniele) con Nek

Fabrizio Moro – Uomini soli (dei Pooh)

Rkomi – Medley Vasco Rossi con Calibro 35

Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (di Fabrizio De André) con Vinicio Capossela

Tananai – A far l’amore comincia tu (di Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Noemi – You Make Me Feel Like a Woman (di Aretha Frankylin)

Ana Mena – Medley con Rocco Hunt

Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva)

Gianni Morandi – Medley con Mousse T

Achille Lauro – Sei bellissima con Loredana Bertè

Dargen D’Amico – La bambola (di Patty Pravo)

Emma – Baby one more time (di Britney Spears)

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (di Gino Paoli)

Matteo Romano – Your songs (di Elton John) con Malika Ayane

Yuman – My way (di Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Aka7even – Cambiare (di Alex Baroni) con Arisa

Sangiovanni – A muso duro (di Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

La rappresentante di lista – Be my baby (di The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Highsnob e hu – Mi sono innamorato di Te (di Luigi Tenco) con Mr Rain

Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (di Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Irama – La mia storia tra le dita (di Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

Elisa – What a feeling (di Irene Cara)

Gli ospiti

Ospite atteso per questa sera è Lino Guanciale, attore di fiction come L’allieva e Non dirlo al mio capo. I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno in collegamento dalla nave Costa Toscana.

In conferenza stampa, Amadeus ha annunciato il ritorno di Beppe Vessicchio insieme a Le Vibrazioni. Il direttore d’orchestra torna nella serata dei duetti dopo essere stato assente per motivi di salute nelle prime due notti del Festival di Sanremo. Negativo al Covid ci ha messo qualche giorno in più per riprendersi.