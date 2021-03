Il Papa vola in Iraq: “Andrò in pace, nella terra di Abramo”

Papa Francesco è partito stamani per l’Iraq, un viaggio storico, epocale. Il Papa è partito dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per il viaggio in Iraq. Durante i quattro giorni di soggiorno in Iraq, saranno sette in totale i discorsi pronunciati da Bergoglio. Il suo rientro in Italia è previsto per lunedì 8 marzo, in tarda mattinata, all’aeroporto militare di Roma Ciampino.

Il viaggio del papa in Iraq è un segno di continuità dopo quello negli Emirati Arabi Uniti ed è un ulteriore passo lungo il cammino tracciato dalla dichiarazione sulla fratellanza umana. Un viaggio storico dato che non ci riuscì nemmeno San Giovanni Paolo II che avrebbe voluto visitare il Paese arabo alla fine del 1999 come prima tappa del suo pellegrinaggio giubilare nella terra di Abramo. Ma Saddam Hussein gli sbarrò la strada. “Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo – ha detto Bergoglio -, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite”. Ai cristiani, che hanno sofferto in questa terra una dura persecuzione per mano dell’Isis, il Papa dice che vuole portare loro “la carezza della Chiesa”. E nella terra di Abramo, il padre di tutte le religioni monoteiste, Bergoglio rilancia la via del dialogo: “In questi tempi duri di pandemia, aiutiamoci a rafforzare la fraternità, per edificare insieme un futuro di pace. Insieme, fratelli e sorelle di ogni tradizione religiosa. Da voi, millenni fa, Abramo incominciò il suo cammino. Oggi sta a noi continuarlo, con lo stesso spirito, percorrendo insieme le vie della pace!”. Queste le parole del Papa riportate da Sky.

Già reso noto il programma del soggiorno con l’arrivo in Iraq previsto per le 14.00 di venerdì 5 marzo dove, in aeroporto, il Pontefice incontrerà il Primo Ministro del Paese Mustafa al-Kadhimi. Per le 15.00 è prevista la cerimonia ufficiale di benvenuto al palazzo presidenziale di Baghdad, alla quale seguirà la visita al presidente Barham Salih. Alle 15.45 e alle 16.40 sono previsti due discorsi del Santo Padre, il primo alle autorità, la società civile e il corpo diplomatico; il secondo ai vescovi, sacerdoti, seminaristi e catechisti. Sabato 6 marzo, Papa Francesco andrà a Najaf dove incontrerà il grand ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani, poi si sposterà a Nassiriya per un incontro interreligioso presso la Piana di Ur. In serata il rientro a Baghdad dove il Pontefice celebrerà la Santa Messa. Domenica 7 marzo ci sarà la preghiera di suffragio per le vittime della guerra presso Hosh al-Bieaa (piazza della Chiesa) a Mosul, la visita alla comunità di Qaraqosh e la Santa Messa a Erbil.