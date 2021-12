Le spezie: nuova passione culinaria

Negli ultimi anni si è molto diffuso l’utilizzo delle spezie, secondo Janet Johnston, proprietaria di Savory Spice, in particolare saranno quattro le spezie maggiormente utilizzate nel 2022.

Ecco quali sono :

– Peperoncino Urfa

Peperoncino di origine turca coltivati più precisamente nella località di Urfa. Questo peperoncino dal colore marrone scuro viene raccolto in più passate che vengono essiccate al sole e la notte messe assieme al raccolto del giorno successivo. Questo processo causa una umidificazione del raccolto del giorno precedente che aveva già subito un ‘essiccazione. Il processo dura circa una settimana al termine della quale i peperoncini vengono salati e marcinati in frantoio. Ne deriva un sapore dolce e piccante al tempo stesso che ricorda l’affumicato. È una spezia usata dai cuochi sia per le ricette salate sia nelle bevande.

– Baharat

È certamente tra le miscele speziate più famose nel medio oriente e nella cucina araba. É una miscela di spezie di uso comune tanto da essere presente nella maggior parte delle ricette dei paesi Arabi. È un prodotto talmente diffuso che il suo nome in Arabo significa semplicemente ”spezia” come se fosse un aroma passe-partout per chi desidera dare sapore a un piatto. Viene usato in cottura ma anche appoggiato in tavola proprio come noi in Italia facciamo con il sale e il pepe. La polvere di colore rosso scuro o rosso ruggine ha un gusto leggermente dolce e un retrogusto affumicato dovuto alla presenza della paprika. È un aroma versatile usato per preparare stufati, arrosti e tajine.

– Ras El Hanout

Una spezia di origine nord Africana, originaria del Marocco. È una miscela di spezie incredibilmente aromatiche famosa per la sua armonia tra piccante dolce e salato. Si tratta di una miscela di coriandolo, cardamomo, cumino verde e nero, cannella, pepe nero, anice, peperoncino, curcuma, paprika dolce, zenzero, aglio, chiodi di garofano, anice stellato, noce moscata, petali di rosa,fiori di lavanda, grani di paradiso. Ras El Hanout è perfetto per essere usato come aroma per un riso spezziato, cous cous, pesce, pollo, carne rossa alla griglia, tajine ma renderà esaltante anche una semplice zuppa. L’unica accortezza è di non sottoporre il condimento a temperature elevate o perderà il sapore.

– Fieno Greco

Una spezia aromatizzante molto diffusa e utilizzata soprattutto nella cucina orientale. Sono piccoli semi che si utilizzano per tantissime preparazioni in cucina. La sua origine è molto antica: si aveva già conoscenza nella Persia e nell’antico Egitto. É una leguminosa utilizzata soprattutto nella ricetta dello chutney, nelle zuppe, nei contorni e lo si trova spesso anche nel curry e nelle miscele utilizzate per fare i gelati. Se schiacciati e mescolati nelle marmellate ne aumentano il gusto e il sapore. Caratteristico il suo odore, un profumo particolare per alcune persone di difficile apprezzabilità. È una spezia che può avere diversi benefici per la salute per i suoi effetti anti infiammatori, per la digestione, e per il metabolismo.