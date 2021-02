Nestlé lancerà il Kit Kat vegano entro il 2021

La Nestlé ha da poco dichiarato che lancerà il Kit Kat vegano entro il 2021: è anche prodotto con cacao sostenibile al 100%.

Le richieste del pubblico si orientano sempre più verso una scelta “green”, così anche la Nestlé adatta i suoi prodotti: entro il 2021 lancerà sul mercato un KitKat vegano.

Una tra le barrette di cioccolato e wafer più famose al mondo avrà presto una variante a base 100% vegetale. La scelta da parte della Nestlé di realizzare un Kit Kat vegano, non è casuale (ovviamente): la nota azienda ha già lanciato alternative vegetali ai latticini, con prodotti a base di riso, avena, soia, cocco, piselli e mandorle in diverse categorie. Gli esempi includono anche il tonno vegetale, formaggi non derivanti dal latte e hamburger a base vegetale. I sondaggi promossi da Nestlé hanno dimostrato che le persone sono interessate a esplorare sempre più alimenti a base vegetale in diverse categorie.

“È in corso una silenziosa rivoluzione alimentare che sta cambiando il modo in cui le persone mangiano”, ha commentato Alexander von Maillot, Head of Confectionery di Nestlé. “Vogliamo essere in prima linea in questo, sostenendo la scoperta di cibi e bevande a base vegetale. Quale modo migliore per farlo se non offrire una versione vegana di uno dei nostri marchi più famosi e amati? Il nuovo KitKat significa che gli amanti del cioccolato ora hanno un’ottima opzione a base vegetale quando fanno una pausa “.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso von Maillot, il Kit Kat vegano sarebbe una delle richieste più comuni che ricevono sui social media. Quindi perché non accontentare un così vasto pubblico? Il nuovo KitKat vegano – chiamato KitKat V – sarà lanciato nel corso dell’anno in diversi paesi in tutto il mondo. Al momento sarà disponibile solo negli store KitKat Chocolatory o presso i rivenditori selezionati, che offriranno l’opportunità di testare un lancio più ampio.

La Nestlé spiega che il KitKat V è stato sviluppato da esperti di cioccolato nel centro di ricerca e sviluppo dolciario di Nestlé a York, nel Regno Unito, la casa originale del KitKat. Hanno lavorato duramente per creare una versione vegana che fosse all’altezza delle grandi aspettative degli amanti di KitKat e alla fine hanno realizzato un Kit Kat certificato vegano e prodotto con cacao sostenibile al 100%, proveniente dal Nestlé Cocoa Plan in collaborazione con Rainforest Alliance.

Louise Barrett, responsabile del Nestlé Confectionery Product Technology Center di York, ha dichiarato: “Il gusto è stato un fattore chiave durante lo sviluppo del cioccolato a base vegetale per il nostro nuovo KitKat vegano. Abbiamo utilizzato la nostra esperienza negli ingredienti, insieme a un approccio di prova e apprendimento, per creare una deliziosa alternativa vegana al nostro KitKat al cioccolato originale. ”