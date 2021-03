Pasqua 2021, caseificio di Putignano propone un caciocavallo al posto del classico uovo di cioccolato

Un caseificio di Putignano ha proposto per la Pasqua 2021 un caciocavallo “pasquale” al posto del tradizionale uovo di cioccolato, vestendo il formaggio proprio come un uovo di Pasqua.

Per la Pasqua 2021, perché scegliere un uovo di cioccolato qualsiasi, quando si può avere un caciocavallo? Il quotidiano la Repubblica fa sapere che, un caseificio di Putignano ha deciso di proporre una soluzione decisamente alternativa e “gustosa” al solito uovo tradizionale.

Sarebbe sicuramente un regalo estremamente originale. L’idea del caciocavallo confezionato come un uovo di Pasqua, è la proposta del Caseificio Artigiano, da 20 anni operante sul territorio di Putignano. La proprietaria del caseificio, Maria Amodio, ha spiegato che inoltre lo consegneranno loro a casa “in sicurezza”.

“L’idea del caciocavallo pasquale è nata per un doppio motivo – dichiara Maria Amodio, proprietaria del caseificio – Da un lato per non inquinare le muffe nobili che si sviluppano durante la stagionatura del prodotto, dall’altro per regalare un’aura pasquale al caciocavallo e promuovere in modo allegro un prodotto tipico interamente realizzato in Puglia. E dopo il lockdown, di certo abbiamo bisogno di allegria e vitalità“.

Come si fa un caciocavallo pasquale? È assai semplice: all’interno della tipica confezione da “uovo di Pasqua”, il caseificio sostituirà l’uovo con uno dei loro migliori caciocavallo. Sarà comunque possibile scegliere diverse varianti del tipico formaggio, spaziando per i diversi gusti della deliziosa tipicità casearia della Murgia barese. Le proposte vanno dal caciocavallo dolce, al peperoncino, al semi piccante, a quello di grotta o in vinaccia e infine il Silano (il Caseificio Artigiano, infatti, fa parte del Consorzio Caciocavallo Silano dop).

È anche possibile allegare un messaggio di auguri per il destinatario che riceverà il caciocavallo pasquale. Il messaggio verrà infatti consegnato insieme all’uovo speciale dallo stesso caseificio, su richiesta ovviamente.