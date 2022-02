Pringles: la nuova campagna “Mind Popping”

”Mind Popping”, la nuova campagna di Pringles. Uno dei brand più famosi di patatine in Italia diventa ancora più divertente.

Si legge da Foodaffairs che l’idea creativa della nuova pubblicità ‘You Were Made For Pringles’ è un racconto immaginario di come gli esseri umani si siano evoluti per godere appieno dell’esperienza delle Pringles.

Tutto è iniziato con un “pop” e gli uomini si sono evoluti con i pollici opponibili per aprire il tubo delle Pringles, la lingua e le papille gustative per gustare le patatine iconiche.

La pubblicità è in TV dal 16 gennaio.

“Mind Popping stimola la curiosità e le menti dei consumatori come solo Pringles sa fare. Il brand è diventato ancora più ironico e giocoso. Siamo entusiasti del lancio in Italia, un cambio di passo non solo per il marchio, ma per l’intera categoria.” Queste le parole di Elisa Tudino, Activation Brand Lead di Kellogg Italia.

Si evince da Foodaffairs che per festeggiare il lancio della nuova campagna, Pringles organizzerà uno spettacolo di luci in vero stile “Mind Popping” al Lee Valley Velopark a Londra, con animazioni in linea con la nuova pubblicità e contenuti di influencers europei – tra cui l’italiano Pietro Cataudella – per mostrare come Pringles sia lo snack più “Mind Popping” dell’universo.