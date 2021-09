TAGLIO DEL NASTRO PER GLI ASILI NIDO CARDUCCI E MARTUCCI DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Se dovessimo raccontare l’Amore, miei cari lettori, forse non si riuscirebbe ad esprimerlo meglio delle immagini che vediamo. Delle manine cosi piccole eppure cosi laboriose di grandi cose. Cuori pulsanti che ci guidano verso la purezza dei sentimenti. Questa è l’illuminazione dell’Amore vissuto questa mattina negli Asili Nido della Carducci e di via Martucci di Castellammare di Stabia. Gestiti dalla Cooperativa sociale Gialla e la Cooperativa sociale Il Quadrifoglio. Uno spazio rinnovato e accogliente, un ambiente altamente professionale e stimolante che ospita, per il momento, 50 bambini della fascia d’età 0-36 mesi.

Al taglio del nastro ha partecipato per il Comune di Castellammare di Stabia, l’Assessore Associazioni e Pubblica Istruzione, Maria Romano, la cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative anti Covid. L’assessore ha così commentato l’evento ai nostri microfoni: “Voglio fare un augurio sentito a tutti gli studenti, nella speranza che questo nuovo anno continui in presenza e rappresenti la rinascita della socialità e del sistema educativo. Gli asili nido, la scuola dell’infanzia sono una comunità educante e in quanto tale deve dare la possibilità di creare un rapporto, creare le relazioni tra bambini. Due anni di chiusura della scuola ha segnato tutti, ma in particolare gli adolescenti. Per i bambini è tutto nuovo, basta guardarli, sono disorientati ma allo stesso tempo meravigliati. Credo, che l’apertura della scuola è un buon segnale. I bambini rappresentano il nostro futuro e sono sicura che la preparazione della nuova Cooperativa porterà solo grandi successi.”

Le due scuole “Carducci” e “Martucci”, rappresentano, oltre che un fiore all’occhiello delle cooperative che hanno fatto rinascere una struttura, un aiuto concreto a quei genitori costretti ai salti mortali per conciliare lavoro e famiglia. Queste strutture rappresentano spazi in cui i bambini possono sviluppare la propria creatività e personalità e rientrano tra quei servizi in grado di ridurre le diseguaglianze legate al contesto sociale, economico e culturale. Castellammare di stabia, adesso, può contare su più posti disponibili negli asili nido, che significa per i genitori con figli piccolissimi poter affrontare con maggiore serenità l’impegno professionale.

” L’assenza di strutture simili penalizza in modo particolare le donne, spesso costrette proprio per l’assenza di servizi adeguati, a rinunciare al proprio lavoro. Quando si investe nella prima infanzia si registrano ricadute positive sulla scolarizzazione, sull’occupazione femminile e sul grado di civiltà di una città. È quello che abbiamo fatto. Sicuramente siamo di fronte a uno scenario ancora da adeguare alle esigenze della città, ma considero particolarmente incoraggianti i passi compiuti nelle ultime ore, in direzione di un sistema che affianchi ed accompagni le famiglie.” Queste le parole della Presidente della Cooperativa Il Quadrifoglio, Lindia Ronghi, all’inaugurazione delle scuole.