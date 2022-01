Cameo diventa vegana: prende parte al movimento Veganuary

Cameo ha deciso di affiancare l’organizzazione no profit Veganuary, supportata in Italia dall’associazione Essere Animali, prendendo parte all’omonima campagna che incoraggia i cittadini di tutto il mondo a provare ricette e prodotti vegani per l’intero mese di gennaio. Nel 2021, circa 580.000 persone in 209 Paesi diversi hanno preso parte all’iniziativa, impegnandosi a consumare solo prodotti di origine vegetale per i primi 31 giorni dell’anno.

Mangiar sano è uno dei buoni propositi più comuni per l’anno nuovo. Ed è una delle tante ragioni per cui si è più propensi a provare ad adottare uno stile di vita vegano. Da un’indagine condotta nel 2021 su un campione di consumatori a livello mondiale, in media il 60% degli intervistati ha dichiarato di essere stato spinto ad optare per una dieta vegana grazie ai benefici per la salute che ne derivano.

Tra i membri della Generazione Y, fino al 68% cita la salute quale fattore maggiormente motivante nella scelta di alternative alimentari vegane. Questo significa che i consumatori nati nei primi anni ‘80 e negli ultimi anni ‘90 sono particolarmente propensi a provare cibi a base vegetale, così come la più giovane Generazione Z.

Con cameo, Veganuary non è mai stato così buono

Cameo offre già un’ampia gamma di prodotti – oltre 150 tra marchio Cameo e Paneangeli – che non contengono ingredienti di origine animale e che permettono quindi la preparazione di pietanze vegane. In alcuni casi questi prodotti sono stati sviluppati appositamente per chi segue questo tipo di regime alimentare, in altri sono naturalmente adatti alla dieta vegana, grazie ai loro ingredienti. Ad esempio, lo storico preparato per budino al cioccolato può essere utilizzato per preparare un ottimo budino vegano; o ancora, il tradizionale mix per torta di mele può essere preparato anche nella versione vegana.

In qualità di specialisti nel mondo dei dessert, per Cameo il lancio di loVE it! nel marzo 2021 è stato più che naturale. Da allora, le due versioni al gusto cioccolato e vaniglia bourbon delle nuove creme a base vegetale con mandorla hanno conquistato gli amanti di questa tipologia di prodotti.

“Numerosi consumatori di dessert freschi individuano il gusto come la principale barriera all’acquisto di alternative vegane. Proporre prodotti che siano innanzitutto buoni e gratificanti fa parte del DNA di cameo. Di conseguenza abbiamo accettato la sfida di sviluppare un dessert fresco vegano che fosse buono quanto quelli a base di latte. A giudicare dagli ottimi riscontri ricevuti dai consumatori, possiamo dire: missione compiuta!”” dichiara Riccardo Panichi, Executive Marketing Manager di cameo.

Le due nuove creme fresche di cameo a base vegetale dal gusto delizioso e rotondo sono perfette per chi ricerca un momento di piacere dall’avvolgente cremosità.

Con il lancio della Pizza Ristorante Rossa alle Verdure Grigliate, Cameo offre inoltre un’alternativa vegana anche nella sua gamma di pizze surgelate. La prima pizza rossa dell’assortimento, con verdure grigliate e delizioso pesto verde.

Attraverso il lancio di questi prodotti, Cameo risponde alle esigenze di tutti quei consumatori alla ricerca di prodotti vegani. E, allo stesso tempo, contribuisce a raggiungere uno degli obiettivi dichiarati nella sua Carta della Sostenibilità. Ovvero investire in soluzioni alimentari innovative più sane e sostenibili, per uno stile di vita consapevole.

Iniziative cameo a supporto di Veganuary

Cameo in Italia, insieme alle altre aziende del Gruppo nel mondo, stanno proponendo numerose iniziative per promuovere l’iniziativa Veganuary. Cameo ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una serie di ricette vegane con l’hashtag #Veganuary2022. Anche i collaboratori dell’azienda avranno la possibilità di partecipare all’iniziativa grazie ai diversi spunti forniti, incluso uno speciale ricettario. Per l’occasione è stata organizzata anche una challenge rivolta proprio alla popolazione aziendale: creare il piatto vegano più delizioso e condividerlo. A fine mese una giuria decreterà il vincitore.

