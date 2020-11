Ecco la ricetta dei cupcakes al caramello salato aka la coccola golosa che ti meriti per merenda

Se ti piacciono i cupcake, adori il caramello salato e hai voglia di metterti ai fornelli per preparare un dolce coi fiocchi e regalarti una coccola casalinga, ti diamo la ricetta che aspettavi: quella dei cupcakes al caramello salato che mette insieme due big passion golose. Ok, magari non saranno ingegnosi come i cupcake che fanno da base al beerpong (sì, hai capito bene!) ma se mescoli insieme burro, vaniglia, caramello salato e infine fai colorare sopra una colata di topping gusto toffee stai sicura che non te ne pentirai.

Per la decorazione dei cupcakes puoi sbizzarrirti, se ti senti romantica puoi anche ricreare quella dei cupcake unicorno e aiutarti con del colorante alimentare per ottenere l’effetto rainbow. Tanto è il gusto quello che conta, no?

Gli ingredienti per preparare la base

200 gr di burro

300 grammi di zucchero di canna

3 uova grandi

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

250 grammi di farina

3 cucchiai di amido di mais

1 cucchiaio e mezzo di lievito

1 pizzico di sale

125 ml di latte

75 ml di salsa al caramello salato

Ingredienti per preparare la salsa al burro

340 g di burro

750 grammi di zucchero a velo

1 cucchiaio e mezzo di estratto di vaniglia

4 cucchiai e mezzo di panna

un pizzico di sale

salsa al caramello salato QB

caramelle toffee per decorare

Come preparare i cupcakes al caramello salato

Preriscalda il forno a 180° ( se è statico: ventilato a 160°) e imburra due stampi per muffin. In un recipiente monta il burro con lo zucchero finché l’impasto non risulta leggero e morbido. Aggiungi un uovo alla volta, sempre mescolando e poi aggiungi l’estratto di vaniglia. In un’altra terrina mescola insieme la farina, l’amido di mais, il lievito e il sale. Dopo dovrai mescolare metà degli ingredienti in polvere con quelli umidi, fino a che l’impasto dei cupcakes non si presenterà liscio e senza grumi. Ricordati di aggiungere il latte e il caramello salato per aiutarti nella miscelazione dei due impasti. Ora puoi riempire lo stampo per muffin, senza mai arrivare al bordo o nel forno cresceranno troppo! Mentre li cuoci in forno per 25 minuti, dedicati alla crema al burro. Con uno sbattitore mescola lo zucchero al burro e poi aggiungi gli altri ingredienti: vaniglia, panna e sale. Quando i muffin saranno completamente raffreddati, vai di decorazione per cupcakes: topping alla crema di caramello salato insieme alla caramella al toffee e avrai un mix goloso, che ti esplode letteralmente in bocca. Provare per credere!