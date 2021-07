I must have per una grigliata… con i fiocchi

Amici – estate – natura… e grigliata.

Finalmente è giunta l’estate e si è portata dietro tanta voglia di festa e di vita. Perchè diciamocelo chiaramente: dopo due anni chiusi in casa tra lavoro e lockdown vari, tutti avevano bisogno di un pizzico di libertà.

E’ questo il tempo di stare con gli amici e magari immergersi nella natura, così da poter evitare anche zone affollate.

Ma arriviamo al punto.

Organizzare una grigliata di carne è uno dei modi migliori per riunire parenti e amici e per riuscire a trascorrere qualche ora all’aperto in piacevole compagnia, in fondo il buon cibo è da sempre capace di mettere tutti d’accordo.

Ma attenzione non basta prendere dei pezzi di carne e buttarli sulla griglia!

Andiamo con ordine, per scoprire quali sono i passi per una grigliata perfetta perchè, si sa, cuocere carni e verdure a fiamma viva richiede una certa attenzione ai dettagli. Prima cosa da fare è capire cosa cucinare, dove farlo e quanti sono gli ospiti.

Se la nostra intenzione è quella di proporre un assaggio di tanti piccoli pezzi di carne allora la scelta migliore sarà una grigliata all’italiana: ha una cottura diretta proprio dove gli alimenti vengono posti sopra la fonte di calore cuocendo per irraggiamento, una brace capace di raggiungere temperature elevate per tempi molto brevi.

Se intendiamo, invece, cuocere dei pezzi di carne molto più grandi in maniera più uniforme è consigliabile una cottura barbecue: una cottura lenta a bassissime temperature tipicamente americana, la carne si brucia di meno esternamente e si cuoce meglio all’interno. La fonte di calore è sempre distante, indispensabile un dispositivo dotato di coperchio dove gli alimenti possono cuocere come in un forno per convezione del calore.

Bisogna scegliere con cura la brace da utilizzare a seconda delle esigenze: grande e spazioso se ci sono molte persone, magari fisso così da utilizzarlo comodamente in giardino; oppure più piccolo e così da portarlo con sè per gite fuori porta.

Strumenti indispensabili: pinze, tagliere, forchettone e coltello o forbici, i più esperti non rinunciano al termometro per carne, ma i veri temerari non ne hanno certamente bisogno.

Bisogna scegliere la carbonella, più rapida e facile da usare se organizziamo una grigliata veloce; il legno se il tempo a disposizione è tanto, perchè la fiamma sarà più moderata ma capace di cuocere la carne nel modo ottimale. La griglia tuttavia deve essere sempre ben calda‚ pulita e leggermente unta.

I tagli migliori per le grigliate sono il filetto di manzo, la costata di manzo, la bistecca di manzo, il controfiletto di manzo, lo scamone di manzo, la lombata di manzo e la fesa di manzo.

Ci si può sbizzarrire poi, secondo i propri gusti personali; alimenti che vengono spessi cotti sulla brace sono spiedini di carne, guanciale, costine, salsiccia e pesce, che si preparano in 15 minuti.

Adesso ormai le grigliate sono adatte a tutti, e così hanno preso sempre più attenzione le “grigliate green“. Per vegetariani e vegani ci sono davvero tante valide alternative alla classica grigliata di carne o pesce, grigliando frutta e verdura è possibile scoprire nuovi sapori ed abbinamenti.

Anche il tofu ed il seitan potranno essere preparati alla griglia ed utilizzati per comporre dei gustosi spiedini, da accompagnare con ortaggi grigliati o fresche insalate.

Per rendere più green il vostro barbecue, ricordatevi di fare a meno di piatti, posate, bicchieri e tovaglioli usa e getta.

La prima cosa da mettere sulla brace sono le verdure e bisogna stare attenti che non sia troppo forte. Se queste vengono cotte dopo la carne, infatti, ne assumono il sapore. Cuocendole prima, inoltre, avranno più tempo di insaporirsi.

Per una fetta di carne indimenticabile fate scaldare bene la brace e aspettate che la griglia sia rovente, adagiate la carne e vedrete che avrà inizio la caramellatura: si formerà quella squisita crosticina, l’unica in grado di mantenerne tutti i succhi all’interno, conservandola morbida per tutta la cottura.

La carne può essere messa a marinare, g ingredienti fondamentali da preferire per ottenere una marinatura perfetta sono tre: una parte acida (come succo di limone, aceto, vino bianco), una parte grassa o stabilizzante (olio, burro, senape, maionese…) e una aromatica (spezie, aromi).

Non c’è una quantità di carne giusta da mangiare. C’è chi considera 25o gr a persona che può variare in base agli scarti oppure se la grigliata è preceduta da altro. La regola giusta è non strafare e imparare ad ascoltare la propria fame. Attenzione: si può (e si deve) mangiare con le mani durante una grigliata.

Le grigliate sono momenti di convivialità che ci permettono di trascorrere del tempo in maniera spensierata, in compagnia di affetti e amici. Ecco perché vanno organizzate al meglio: rappresentano un’occasione per stare uniti e sentirsi più vicini.

Cosa manca? Del buon vino rosso e via… uno scatto alla grigliata perfetta.

Buona grigliata!