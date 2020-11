Immunonutrizione: i cibi che aiutano a proteggerci dalle malattie

Mai come quest’anno è importante mantenere in buona forma il nostro sistema immunitario. Una sana ed equilibrata alimentazione, uno stile di vita corretto e un atteggiamento positivo anche davanti alle difficoltà sono le migliori armi a nostra disposizione per mantenere agguerrite le nostre difese naturali contro l’aggressione di virus e batteri. Oltre mangiare in modo vario e completo, possiamo portare in tavola alcuni cibi particolarmente utili per schivare i malanni di stagione: vediamo quali sono e come sfruttare le loro proprietà.

CHE COS’È L’IMMUNO NUTRIZIONE – Detta anche “farmaco-nutrizione” consiste nell’utilizzo di alcuni alimenti in grado di diminuire gli stati di iper-infiammazione e di stimolare la risposta del sistema immunitario all’aggressione di virus e batteri. Ovviamente non possiamo sperare di scampare a raffreddori, influenza e, soprattutto, al Covid-19 grazie alla sola buona cucina, ma il fatto di alimentarci in modo adeguato può comunque dare una mano.

LA VITAMINA C – La vitamina C aiuta a proteggere le cellule dall’ossidazione, favorisce l’assorbimento del ferro e stimola il sistema immunitario. Gli agrumi sono un buon alleato e non possono mancare dalla tavola invernale, ma ne sono ricchi anche i kiwi, le verdure a foglia verde e il cavolfiore. Per cucinare le verdure è meglio scegliere cotture brevi ed evitare la bollitura: la vitamina C viene infatti distrutta dal calore.

OMEGA 3 – Gli acidi grassi Omega 3 hanno riconosciute proprietà anti-infiammatorie, inoltre hanno effetti positivi sul metabolismo dei lipidi, favorendo l’aumento del colesterolo buono e contrastando quello cattivo e i trigliceridi. Hanno un effetto positivo anche sulla normalizzazione della pressione arteriosa e, in particolare, sul sistema immunitario. Si trovano soprattutto nel pesce, in particolare il pesce azzurro come sgombri e sardine, nel salmone, nel tonno, nel polipo e soprattutto nelle aringhe.

ARGININA – È un aminoacido che si trova soprattutto nella carne e nella frutta secca. Stimola la produzione di alcuni ormoni utili soprattutto ai bambini e ai soggetti in crescita, oppure a tutte le età soprattutto in caso di convalescenza da traumi e ustioni.

BETA CAROTENE – È un pigmento vegetale dalla tipica colorazione arancione, presente nelle carote, nella zucca, nelle albicocche, nei cachi e nei peperoni, ma anche negli spinaci e nelle patate dolci. È un precursore della vitamina A e contiene importanti quantità di anti ossidanti, utili per contrastare l’azione dei radicali liberi.

ZINCO E ZOLFO – Sono due minerali molto utili per difenderci dalle aggressioni esterne. L’importanza dello zolfo sta nella sua capacità di inibire la crescita dei batteri. Lo si trova soprattutto nelle crucifere (cavolo, verza, cavolfiore, cavolini di Bruxelles), nello scalogno, nell’aglio e nelle cipolle. Lo zinco, invece, è un oligoelemento (cioè è presente in piccolissime quantità nel nostro organismo), ma è indispensabile per il corretto funzionamento di molti ormoni, di numerosissimi enzimi e nell’efficienza del sistema immunitario. È presente nelle ostriche, nella carne rossa, nel tuorlo d’uovo e nella frutta secca.

PROPOLI Il polline delle api e la propoli sono un buon aiuto contro le infezioni del cavo orale. La propoli, prodotta da questi insetti per sigillare l’alveare e renderlo inaccessibile agli attacchi esterni, ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie riconosciute da secoli, soprattutto per i malanni della gola e del cavo orale. La sua azione è duplice: contro l’infezione, per neutralizzare gli agenti patogeni, e di rinforzo del sistema immunitario. Un cucchiaino di miele e propoli (per correggere il sapore amaro di quest’ultima) ha anche un effetto lievemente analgesico, offrendo sollievo al mal di gola.