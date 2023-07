Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, in occasione del Mandela Day, premiato il 1 Graduato dell’Esercito Italiano Nicola Caterino

Roma, il 18 luglio, presso il Salone d’Onore del CONI, Palazzo H, in occasione del Mandela Day, si è tenuta la seconda edizione dell’Invictus Day – Ambassador of Freedom 2023. L’evento è iniziato alle ore 17.00 ed ha celebrato quelle personalità del mondo Istituzionale, dalla parte sportiva a quella culturale che, quotidianamente fanno la differenza, quelle persone che, grazie al loro impegno rendono il mondo migliore ed inclusivo, sposando quindi, gli ideali e gli intenti sempre condivisi e portati fieramente avanti da Nelson Mandela e dalla sua famiglia, quest’anno comunque presente nel Salone d’Onore con un videomessaggio inviato dal Sudafrica della figlia, Miss Pumla Makaziwe “Maki” Mandela-Amuah, che ha patrocinato l’evento, come ogni anno. L’iniziativa è stata realizzata e promossa da OPES in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport (Sezioni Giulio Onesti e Roma Capitale) e dall’Accademia Arti, Scienze e Professioni, con il patrocinio di Sport e Salute Spa, CONI, CIP, Università Pontificia Salesiana e del Garante dei Diritti dei Detenuti. Per la circostanza, è stato premiato il 1° Graduato Nicola Caterino dell’Ottavo Reggimento Bersaglieri, Atleta e Istruttore di Tiro OPES Armi e Tiro e di Difesa Personale, Benemerito della Sezione UNVS Roma Capitale. La seconda edizione dell’Invictus, ha visto la partecipazione di prestigiose cariche Istituzionali, atleti, artisti ed un folto pubblico. Il Salone d’Onore del CONI, ha ospitato un evento internazionale che è già una tradizione, accompagnata dall’Ambasciata del Sudafrica, rappresentata dall’Ambasciatore S.E. Sig.ra Nosipho Nausca-Jean JEZILE che, straordinariamente, ha cantato tutto l’inno nazionale italiano con la mano sul cuore, donna eccezionale ed attenta al protocollo. Il premio è stato assegnato a tutte le eccellenze nazionali, che si sono distinte nei vari campi, dallo Sport all’Arte. Tra essi, è da portare in evidenza, il 1° Graduato Nicola Caterino, bersagliere con un passato nella Folgore, atleta e Istruttore di Tiro OPES Armi e Tiro e di Difesa Personale, Benemerito della Sezione UNVS Roma Capitale. Il militare, nonostante fosse visibilmente emozionato, ha saputo ben gestire i sentimenti emotivi, accompagnato dalle figlie Asia e Aurora, ha ricevuto il premio dal Dott. Andrea Frateiacci, Presidente della Sez. UNVS Giulio Onesti, delegato del presidente ai rapporti Istituzionali e Dirigente OPES Aps, il graduato dell’Esercito Italiano, in forza presso un Reparto d’eccellenza, tra le punta di diamante della Forza Armata, si tratta dell’8° Reggimento Bersaglieri con sede a Caserta, meglio conosciuto per i brillanti risultati raggiunti in ambito nazionale ed internazionale con l’appellativo di Grande Ottavo. Mentre il motto del Reggimento è “Velox ad Impetum”, Il Graduato Nicola Caterino, da sempre ha avuto un comportamento esemplare, tenace, sempre attento e in linea con i valori e l’attaccamento alle istituzioni, ha ben interpretato lo spirito che caratterizza il corpo dei Bersaglieri”, ha saputo interpretare il suo ruolo, anche in questa circostanza ha palesato la sua eccellente preparazione. Durante la premiazione, il militare, ha ringraziato le Autorità presenti, gli ospiti tutti e, soprattutto, ha tenuto a ringraziare pubblicamente il Colonnello Leo Ferrante, quale, Comandante dell’Ottavo Reggimento Bersaglieri. Nicola Caterino, è stato premiato con la Benemerenza di Bronzo – “Shooting Champion – Atleta nel Tiro”, per aver supportato per oltre un anno, la sperimentazione del Tiro Difensivo Sportivo, poi sdoganato a livello nazionale da OPES Armi e Tiro nel 2022 e per aver conquistato il Brevetto Sportivo Tedesco DSA – Deutsches Sport Abzeichen, normato e rilasciato dal DOSB – Deutscher Olympischer Sport Bund, l’Ente Federale Sportivo ed Olimpico Tedesco. Al Graduato Nicola Caterino ed al Grande 8°, vanno i più fervidi auguri per questo prestigioso traguardo, che arriva solo con l’impegno, la determinazione che quotidianamente non deve mancare durante gli allenamenti e la piena consapevolezza di rappresentare una delle più belle compagine dell’Esercito Italiano. Il Grande 8°.

A cura di: Raffaele Fattopace