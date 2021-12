Bar Play Boy Mobile: lo street food per le strade di Avellino

Il Bar Play Boy di Avellino, famoso per i suoi aperitivi a base di calzoni fritti e panetti farciti appena sfornati, torna con una novità.

A bordo di un food truck motorizzato dalla MDF Veicoli speciali, l’8 dicembre attraverserà le strade di Avellino, percorrendo via Rotondi a rione Parco. Questa nuova sfida è stata accettata dal proprietario Sergio Iandolo che è cresciuto nel laboratorio di famiglia: “Siamo tutti originari di Rione Parco. Era inevitabile iniziare questa nuova avventura proprio da dove tutto è cominciato“.

LE ORIGINI DEL BAR

Il bar nasce nel 1967 con Aurelio e Maria Basileo che decisero di fondare questo piccolo impero partendo da una caffetteria poco distante. Sergio, il figlio, afferma: “Ho preso il posto di mio zio nel 1998, era un ottobre di 23 anni fa. Lo ricordo come se fosse ieri. Ormai la sede si era trasferita dal 1993 all’angolo con via Tagliamento e bisognava apportare una ventata di freschezza. È così che con mia sorella Paola abbiamo deciso di prendere in mano la situazione“.

Gli stessi odori e le stesse ricette che venivano fatte all’epoca, questo racconta il proprietario: “All’epoca facevamo solo il caffè e mia madre imbottiva i calzoni con mozzarella e pomodoro di mattina presto. Le zeppole, invece, le realizzavamo per la festa di San Giuseppe e altre poche occasioni“. Ed è per questo motivo che i clienti non sono mai mancati, popolando il bar da anni.

“Paola mia sorella e Silvana, la mia figlia adottiva, sono quelle che creano la magia dietro i fornelli e le friggitrici. A parte la passione e un bel po’ di coscienza, i nostri calzoni, le nostre zeppole sono uniche perché fatte con prodotti genuini e di prima qualità. Nessun calzone, nessuna zeppola, viene fritta in un olio già utilizzato“, continua Sergio.

LO STREET FOOD

L’idea di andare in giro per le strade di Avellino è nata durante il lockdown: “Non posso essere soddisfatto di vendere le zeppole e i calzoni solo in un posto fisso. Sono cambiate le dinamiche e le esigenze. Ho deciso di uscire per strada e di andare dai clienti e non aspettare che loro vengano al bar da me. Spero di ottenere una nuova prospettiva per il futuro mio e della mia famiglia“.

Riguardo al futuro, il proprietario afferma: “Ho idea di fare altri investimenti e di creare proprio una “flotta” di food truck pronti a seguire i mercati, le feste patronali, i grandi appuntamenti che si svolgeranno in città e in provincia. Non mi pongo limiti“.

Il Play Boy Mobile rappresenta una tradizione culinaria di antica generazione su quattro ruote, che incontrerà i clienti con le sue specialità e sapori unici. La modernità incontra le origini per la strada, questo è lo scopo di Sergio e della sua famiglia, per omaggiare il meraviglioso lavoro dei suoi genitori.