LA DIETA DELLA LONGEVITA’ IN VERSIONE “POKE’ “: TRE RICETTE ITALIANE E IL SEGRETO DELLA COMPOSIZIONE

I geni della longevità hanno sempre rappresentato un caposaldo per il benessere psicofisico dell’individuo. Una conquista ancestrale che non smette mai di stupire e di varcare nuovi confini. Non ultimo, il “Longevity poké”, annoverato tra i cibi di tendenza del 2022. Una tendenza che si sta diffondendo in tutto il mondo, condita di profumi, colori e sapori. Ideale per proteggere l’organismo da patologie serie come il diabete o le malattie cardiovascolari.

LA PAROLA A VALTER LONGO, BIOGERONTOLOGO DI FAMA INTERNAZIONALE

A narrare del Longevity poké Valter Longo, un luminare della biogenterologia. Direttore del Laboratorio Longevità e Cancro dell’IFOM di Milano e dell’Istituto di Longevità della University of Southern California di Los Angeles. A detta del professore, la dieta della longevità rappresenterebbe un elisir di eterna giovinezza, ed il poké indicherebbe uno dei modi per introdurla in tavola.

IL LIBRO DI VALTER LONGO

Il nuovo libro del professor Longo, dal titolo “La dieta della longevità” , è stato scritto proprio con l’obiettivo di aiutare le persone a comprendere il significato di una dieta sana ed equilibrata. Atta a garantire benessere e forma fisica impeccabile.

Non si tratta dell’unico testo stilato dal dottor Longo, già autore di “Il cancro a digiuno” e “La longevità inizia dai bambini”. Quest’ultimo testo volto a spiegare l’importanza di una buona alimentazione sin dalla più tenera età.